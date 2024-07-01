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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.07.24 19:30

В Мурманске завершились соревнования «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых сил Российской Федерации – 2024»

В течении трёх дней 15 команд со всей России боролись за победу. Первое место заняла команда Северного флота.

Масштабные соревнования проходили в течение трёх дней. Участники прошли четыре вида состязаний, всё это им не в первой: здесь было и спасение пострадавших из задымленного помещения, и укомплектование пожарного автомобиля, и, конечно, борьба с возгоранием. За звание лучших боролись 15 команд военных.

Виталий Забелин, начальник службы пожарной безопасности ВС РФ: «Конкурс – это не просто состязание какое-то, это проявление мастерства пожарных, это прямое продолжение профессии, которое копиться годами и в один прекрасный момент надо выдать на-гора. То есть, это не просто какие-то весёлые старты. Это постоянная боевая работа пожарных непосредственно каждый день с чем они сталкиваются - непосредственно по спасению имущества, по спасению людей, по спасению вооружения военной специальной техники».

Последнее испытание - боевое развертывание стало самым зрелищным и собрало немало зрителей. Огнеборцы взбирались по лестницам в здание и ликвидировали возгорание.

Старший инженер специальной аварийной команды, Восточный военный округ: «Соревнования на самом деле в этом году очень конкурентные получаются. Все команды, видно, что приехали сюда не просто поучаствовать, а действительно показать высокий результат. Конкуренция серьёзная. Сегодня - крайний день, крайнее состязание. Было развертывание. Одно из самых зрелищных испытаний, на которое многие приходят посмотреть. И сегодня многое решится: кто займёт первое, второе…».

В упорной борьбе команда Северного флота вырвалась в лидеры на четвёртом, решающем этапе состязания. Пожарные становятся победителями в третий раз. До этого североморцы одерживали победу во Всероссийском конкурсе в 2018 году и 2023-ем.

Сергей Горшков, начальник пожарной команды ЗАТО г. Заозерск: «Курсанты второго, третьего курсов дали нам хорошую конкуренцию, так сказать. Мы великовозрастные уже, средний возраст команды Северного флота 45 лет, у курсантов – 20 лет. Но всё-таки опыт, как говорится, его никуда не деть. У них скорость, а у нас мышление и тактика. Вот этими двумя составляющими мы заняли первое место».

На втором месте оказалась команда Военного института военной Академии материально-технического обеспечения. Замкнули тройку лидеров пожарные Восточного военного округа.

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