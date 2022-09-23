В Мурманске завершились соревнования, организованные для школьников и студентов специалистами Росгвардии

Участники состязания прошли оборонно-спортивную игру «Тактика».

На каждом этапе ребята выдвигали представителей команды для сдачи того или иного норматива. Кто-то проявил себя в подтягивании и отжимании, другие за максимально короткое время выполнил разборку/сборку автомата Калашникова, а некоторые участники показали отличные знания в исторической викторине.

Ребята проявляли себя на рубеже во время стрельбы из пневматического пистолета, надевали на время противогазы, выполняли нормативы по оказанию первой доврачебной помощи.

Просуммировав все баллы, судейская коллегия определила победителей и призёров: первое место досталось сборной Мурманского индустриального колледжа.

Как отметили представители Росгвардии, такие соревнования позволяют ребятам закрепить знания по начальной военной подготовке, а самое главное - у них вырабатываются товарищеские отношения, когда от каждого участника зависит успех всей команды.