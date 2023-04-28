В Мурманске завершилось Первенство СЗФО по мини-футболу среди сборных команд МЧС

11 команд СЗФО боролись за звание лучших.

В Мурманском Легкоатлетическом манеже на протяжении двух дней футболисты системы МЧС Северо-Запада выкладывались по максимуму. На площадке разыграли 40 захватывающих матчей по мини-футболу. В нашем регионе такая встреча была организована впервые.

Дмитрий Плотников, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области: «Хотелось бы поблагодарить всех участников за проявленную настойчивость, организаторов - за предпринятые усилия, потому что это стало праздником».

Борьба за кубок была жаркой и зрелищной. В упорном противостоянии победу одержала команда из Санкт-Петербурга, «серебро» завоевали гости из Калининградской области, а «бронза» - у ребят из Мурманска.

Сергей Ведерников, игрок команды ГУ МЧС России по Мурманской области: «Хорошие соперники, хорошая игра, достойный уровень. Действительно было очень тяжело. Команда из Санкт-Петербурга, конечно, выделяется, Калининград в этом году удивил, Республика Коми показала