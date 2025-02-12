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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.25 19:30

В Мурманске завершился 3-й сезон регионального конкурса красоты «Сияние Арктики» - впереди Всероссийский конкурс красоты

В Мурманске состоялся долгожданный финал регионального конкурса красоты «Сияние Арктики», стартовавшего ещё в ноябре прошлого года. Участие в нём приняли 15 обворожительных представительниц прекрасного пола из разных уголков Заполярья.

Елена Есенева, сексолог-психолог, жюри и партнёр конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Сегодня проходит конкурс красоты «Сияние Арктики», очень большое и значимое событие, когда из лучших будут выбирать самую лучшую».

В третьем сезоне конкурса красоты «Сияние Арктики» было много номинаций, поэтому самых лучших из лучших выбирали из шести номинаций.

На протяжении трёх месяцев очаровательные конкурсантки посещали разнообразные, порой, совершенно неожиданные мастер-классы, фотосессии, которые, к слову, не всегда давались им легко. Тем не менее, девушки подчеркивают, что не воспринимали происходящее как испытание. Напротив, для них это был уникальный шанс попробовать себя в чём-то новом, расширить границы своих возможностей.

Такого же мнения придерживается и победительница первого сезона и по совместительству партнёр конкурса.

Эллина Фокс, мобильный фотограф и партнёр конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Я думаю, что девочки не проходят ни через какие испытания. У них там очень классная атмосфера. Они развлекаются, посещают кучу мероприятий, корпоративов, всяких практик, занятий по танцам. Это просто рай для любой женщины».

Кстати, все специалисты, работавшие с конкурсантками, отмечают, что во время участия в проекте у девушек абсолютно отсутствовали зависть и соревновательных дух. И это неудивительно. Ведь «Сияние Арктики» - место, где заполярные красавицы не конкурируют между собой, а подбадривают друг друга и в конце концов становятся хорошими подругами.

Алёна Орлова, визажист и партнёр конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Были девушки все очень добрыми и открытыми. Я лично знакома с каждой из участниц, потому что проводила для них мастер-классы по макияжу. Это было просто потрясающе».

На финал конкурса с целью поддержать участниц пришли и их семьи, друзья, а также жители Заполярья. Все аплодировали своим любимицам и наперебой скандировали имена девушек. И во многом благодаря этой поддержке конкурсантки смогли исполнить подготовленные сольные номера на самом высоком уровне.

Запоминающимся и вместе с тем трогательным моментом финала стал совместный танец конкурсанток, который они на протяжении нескольких месяцев готовили для гостей под руководством опытного хореографа Марии Рольской.

Что касается награждения то, номинаций титулов и подарков от партнёров было немало. Так, «Королевой сцены» стала Юлия Худякова, «Королевой» - Татьяна Игумнова, в номинации «Достояние» лучшей признали Анастасию Рыженину, титул «Мисс» конкурса получила Анна Климова, «Миссис» - Катерина Макарова, «Миссис классик» - Евгения Грицкова, выбор зрительских симпатий пал на Елену Рыбалко.

Призовой фонд в 150 тысяч рублей забрала Татьяна Харапова, при чём девушки на тайном голосовании сами решали кому достанутся деньги.

В итоге каждая из 15 участниц стала победительницей в нескольких номинациях, в том числе организованных партнёрами и получила персональные подарки от дирекции и спонсоров.

И конечно хочется с гордостью отметить и анонсировать грандиозное событие предстоящего лета. С 8 по 13 июля в Мурманске будет проходить Всероссийский конкурс красоты «Сияние Арктики», на который съедутся участницы со всей России. Мурманскую область будут представлять мурманчанки Ольга Бычкова и Елена Рыбалко.

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