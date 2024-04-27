В Мурманске завершился чемпионат по стрельбе среди сотрудников и военнослужащих структурных подразделений регионального Управления Росгвардии

В соревнованиях приняли участие более 40 сотрудников ведомства.

Участники выполнили стрельбы из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки.

По итогам состязаний в скоростной и стрельбе на точность среди сборных команд подразделений специального назначения первое место заняли бойцы СОБРа. Высокий уровень подготовки показали сотрудники и военнослужащие подразделений, непосредственно входящих в региональное управление Росгвардии, а также представители центра лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны. Они состязались в группе отдельной от подразделений спецназа.

Кроме этого, некоторые сотрудники выполнили нормы и требования спортивных разрядов до кандидата в мастера спорта.

По итогам чемпионата самые меткие стрелки войдут в состав сборной команды, которой предстоит побороться за трофеи чемпионата Северо-Западного округа Росгвардии.