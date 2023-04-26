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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.23 19:30

В Мурманске завершился чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в этом году проводили на 8 площадках в Мурманске, Кандалакше, Оленегорске и Коле.

Соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялись по 25 компетенциям. 19 из них входят в основной перечень компетенций Национального чемпионата.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Мы сегодня определяем более 100 победителей и призёров. 25 победителей представят наш регион в финале данного конкурса».

В региональном конкурсе принимали участие три категории: школьники, студенты и специалисты.

Мурманчанин Даниил Беликов год назад занял второе место в Москве на национальном чемпионате в компетенции «массажист». Теперь снова решил попробовать свои силы, но в компетенции «медицинский социальный уход».

Даниил Беликов, участник чемпионата «Абилимпикс»: «В этом году более уверенно стал себя чувствовать, теперь знакомо всё. Были основные задания по уходу за пациентом».

Финал «Абилимпикса» проведут в Москве уже в октябре. Победители там получат не только заветную награду, но и денежную премию.

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