В Мурманске завершился II Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена»

Участие в нём приняли коллективы из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Сербии.

Споры вокруг некоторых произведений не умолкали и после завершения постановок, особенно среди опытных деятелей искусств.

Людмила Дмитриева, актриса, участник жюри II Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена»: «Потом, когда мальчики нам объяснили, что они имели ввиду… Надо было так и написать в программке, что это самовыражение».

Самовыражение свойственном многим исполнителям. Например, гран-при фестиваля «Арктическая сцена» получил спектакль «Зойкина квартира» Мурманского областного драматического театра. Этот спектакль также отмечен в номинациях «Лучшие костюмы» и «Лучшая женская роль» за игру Ирины Рыдзелевой.

Немалым числом наград отмечен спектакль «Дни Савелия» Архангельского театра драмы. Он стал победителем сразу в нескольких номинациях. Спецпризы профессиональное жюри присвоило постановке «Во весь голос» Степанакертского русского драматического театра, актёру Григорию Данцигеру за исполнение роли солдата, также постановке Мурманского областного театра кукол «Женитьба Бальзаминова». Она же удостоилась главной награды, по мнению альтернативного жюри.

Людмила Левченко, участник жюри II Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена»: «Мы действительно неделю работали… Хотелось бы продолжения».

Юрий Ерофеев участник жюри II Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена»: «Для зрителя это была большая удача… Я считаю, что зрители были в полном восторге».

Фестивальная программа включала не только спектакли, которые ставили на всех театральных сценах Мурманска, но и всевозможные мастер-классы, лекции от ведущих мастеров театрального искусства, а также дискуссионные площадки для коллективов-участников.

Напомним, II Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена» собрал коллективы 14 театров из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Сербии, а его зрителями стали более 4,5 тысячи жителей и гостей столицы региона.