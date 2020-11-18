В Мурманске завершился капитальный ремонт фасада школы № 36

Стенам здания не только вернули первоначальный цвет, задуманный во времена постройки, но и надежно их утеплили.

С наступлением полярной ночи хочется как можно больше окружать себя яркими красками, чтобы поднимать настроение в холодные и тёмные будни. При выборе цвета фасада школы номер 36 этот момент учли – стены образовательного учреждения покрасили в зелёный цвет, который не только радует глаз, но и успокаивает.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На мой взгляд, это очень мягкий, очень красивый цвет, особенно для нашей северной территории. Я думаю, он прослужит много лет».

При ремонте фасада важно было учесть не только эстетическую составляющую, но и практическую сторону вопроса. Под слоем краски лежит надёжная теплоизоляция, чтобы дети и их педагоги могли чувствовать себя комфортно даже в самых суровых погодных условиях. Кроме того, такой подход поможет существенно снизить затраты на обогрев учебных классов.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Фасад увеличился у нас почти на 15 сантиметров за счёт утепления. Здесь автоматический тепловой узел, заменены все окна».

Отдельное внимание глава города обратил на стадион за школой, который в последний раз ремонтировался более 10 лет назад. Несмотря на то, что за спортплощадкой внимательно следят и вовремя её обслуживают, со временем она устарела и перестала соответствовать современным нормам. Замена покрытия поля и беговых дорожек позволит вернуть стадион к жизни.