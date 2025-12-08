В Мурманске завершился международный фестиваль документального кино «RT.doc: Время наших героев»

Фильмы о героях фронта и тыла, о реальных человеческих подвигах посмотрели сотни северян.

Документальные фильмы – это возможность увидеть реальные истории не из сводок новостей, а из первых уст. О подвигах защитников Родины и обычных людей на фронте и в тылу. Фестиваль «RT.doc: Время наших героев» получил международный статус, так как за три года его провели в более чем 30 странах. Где-то подпольно в силу обстоятельств, но везде документальные картины нашли отклик людей, которые хотят знать правду.

В Мурманске фестиваль организовали впервые, он стал площадкой, где зрители увидели и обсудили более 10 документалок.

Вячеслав Гузь, автор «RТ.Док», режиссёр фильма «ПТСР: выход из тоннеля»: «Мне очень понравились глаза молодых ребят, понравились их вопросы. Видно, как они горят, насколько им было интересно всё, что здесь было показано».

Виталий Иванов, позывной Плитыч, участник СВО: «Я вам скажу так, после фильма «Буханка» я не мог уйти ещё минут двадцать со сцены и со двора. Молодёжь очень заинтересована в этих моментах: услышать, увидеть правд».

Фестиваль проходил три дня. За это время участники пообщались с героями документальных фильмов, обсудили картины с режиссёрами и участниками СВО. Здесь не было запретных тем и каждый мог спросить о том, что ему интересно.

Илья Казаков, ветеран СВО: «Во второй день я участвовал в дискуссии по поводу патриотизма, в зале было очень много молодёжи. Меня порадовало очень то, что мурманская молодёжь искренне понимает, что такое патриотизм. Одна девушка четырнадцатилетняя, очень молодая, сказала такую емкую фразу: «Патриотизм – это любовь к своей Родине». И мне кажется, это квинтэссенция всей нашей идеи, всего нашего фестиваля».

Андрей Мищенко, позывной Голливуд, участник СВО: «Лишний раз убеждаюсь, какая у нас прекрасная молодёжь. Студенты и школьники старших классов очень серьёзно относятся к вопросам, вдумчиво, внимательно смотрят фильмы. Они после каждого фильма задают вопросы, на которые не всегда просто ответить, даже ставят в тупик. Очень здорово, самые положительные эмоции».

Фестиваль объединил не только зрителей разных городов и стран, но и режиссёров, в том числе и мурманских. В фильмографию фестиваля вошли киноленты о военных и гражданских, о тех, кто отправился в зону СВО без оружия в руках и всё равно пал жертвой боевых действий. Один из фильмов «Парень с нашего двора: Журавлёв» посвящён военкору Ростиславу Журавлеву, который погиб в Запорожской области в 2022 году. Его история рассказана коллегами.

Олеся Потапова, собственный корреспондент РИА «Новости», коллега Ростислава Журавлева: «Сейчас творится история. И те люди, которые сейчас на фронте, о которых рассказывают авторы фильмов, – это пример для всей страны, для людей, для детей и они действительно остаются в истории».

Для чего зрители приходили на фестиваль, каждый объясняет по-своему. У одних «за ленточку» отправились члены семьи, другие сами там были. Ежедневно в зоне СВО военные защищают свободу страны, волонтёры оказывают помощь мирному населению, медики спасают жизни, а военкоры и документалисты рассказывают истории героизма и ужасы боевых действий.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье (родительский комитет)»: «Для того, чтобы привлечь внимание всех наших граждан, чтобы говорить о том, что это серьёзная проблема, а эту историю нам всем надо решать вместе.

Зритель международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»: «Хочется, чтобы все старались приходить на такие показы и узнавали больше о том, что делают настоящие мужчины»

Зритель международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»: «Это наша история, наша страна, наша биография, поэтому нам это очень интересно».

В день закрытия фестиваля документальных фильмов для зрителей артисты исполнили современные военные песни.

В Мурманской области фестиваль был организован на 40 площадках в 17 муниципалитетах.