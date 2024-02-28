В Мурманске завершился очередной этап ежегодной школы «Заполярный Техноград»

Школьники решали задачи предприятий региона. Проект прошёл в образовательном центре «Лапландия».

60 школьников со всей Мурманской области собрались в центре дополнительного образования «Лапландия», чтобы попытаться найти решения насущных проблем предпринимателей региона и познакомиться с высокотехнологичными инновациями.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Этот проект мы реализуем в течение уже десяти лет. Самое важное, что наши ребята - школьники 8-11 классов, а это более 60 ребят работают в течение пяти дней над проектами, кейсами от предприятий-партнёров. Ребята узнают о предприятиях региона более детально, узнают, чем «дышит» предприятие, выполняют их задания».

Например, в акватории Северного морского пути не везде разведаны глубины. Ребята неделю разрабатывали новое оборудование, которое позволит обозначить небезопасные для судоходства районы.

Анастасия Комкова, вахтенный помощник атомного ледокола «Вайгач»: «Здесь можно найти готовых ребят, которые хотят сотрудничать с нашей компанией, увидеть новые взгляды на какие-то проблемы. Сейчас поколение развивается достаточно разнообразно, они мыслят совершенно по-иному, поэтому мы с радостью готовы выслушать все их планы, которые они готовы предложить».

Например, для областной клинической больницы имени Баяндина ребята придумали интерактивную игру «Вакцинопрофилактика», а для мурманского филиала «Ростелекома» разработали прототип прибора для оценки состояния кабельных колодцев связи.

Андрей Кондратьев, директор сервисного центра ПАО «Ростелеком» г. Мурманска: «Кейс мы брали приближённый, выбрали то, что было интересно нам, как компании. Это анализ проходимости по кабельным канализациям. Изначально предполагалось одно решение, когда кейс писал, но ребята прямо удивили: придумали свой подход. Консультировались с педагогами преподавателями и сегодня, надеюсь, удивят всех».

Удивила своим решением экспертов и Софья Пастушкова. Девушка вместе с командой разработала контент-план для группы Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора в соцсети.

Софья Пастушкова, участница каникулярной школы «Заполярный Техноград»: «Когда я работала с командой, то я нашла новых людей для себя. Эти знакомства оказались для меня очень интересными, я думаю, что в дальнейшем я также буду продолжать общение с этими людьми. Меня очень сильно зарядил наш командный дух».

Ребята, помимо работы над проектами, посетили различные музеи и лекции, работали на психологическом тренинге и боролись за первенство в интеллектуальной игре «Брейншейкер» от Информационного центра по атомной энергии.