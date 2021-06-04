В Мурманске завершился отопительный сезон

Глава администрации областного центра подписал советующее постановление.

По закону отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха держится в пределах 8 градусов тепла в течение 5 дней. Эти условия соблюдены. В отдельно стоящих зданиях образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры отопление будут отключать в рамках договорных отношений.

Напомним, в прошлом году батареи мурманчан стали холодными 28 мая.

Подготовка к будущему отопительному сезону уже началась. Специалисты отремонтируют тепловые и электрические сети, объекты водоснабжения, основное оборудование дизельных электростанций и котельных.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы проверим систему телемеханики, систему автоматики, выполним ремонты силовых щитов, щитов контрольно-измерительных приборов, проверим охранную сигнализацию, как работает внутренняя и внешняя система энергоснабжения. Обязательно выполнены будут ремонты на сетях теплоснабжения».