В Мурманске завершился ремонт ещё одного двора по программе «Формирование комфортной городской среды»

Благоустроили придомовую территорию рядом с домом 30 корпус 3 на улице Александрова.

Двор дома №30 корпус 3 на улице Александрова в этом году заметно похорошел. Здесь появились новый асфальт, тротуары и пешеходные тропы. А в тени деревьев зелёной зоны теперь прячутся лавочки, на которых можно отдохнуть и насладиться солнечным днём.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации Мурманской области: «Двор был полностью запланирован, запроектирован в 2020 году. Конкурсные процедуры прошли в зимний период, и 29 марта уже был заключён контракт. Это позволило подрядчику заблаговременно заключить дополнительные договоры на поставку материалов и выйти на работу уже с опережением 27 мая. А срок по контракту выхода на работу стоял 1 июля».

Работа в этом дворе полностью выполнена. Причём даже раньше срока. Контракты заключили вовремя, подрядчик отработал добросовестно, перебоев с поставкой стройматериалов не было. И вот результат: жильцы смогут весь август пользоваться благоустройством собственного двора.

Несмотря на оперативную работу, ремонт в этом дворе администрацией ещё не принят. На первый взгляд, конечно, всё хорошо, но не стоит забывать и о качестве. Его проверит специальная комиссия. Возьмут пробы асфальта, посмотрят, насколько надёжно и крепко сделаны и установлены скамейки. И только после этого можно будет наверняка сказать, что всё сделано добротно и вовремя.

Качество выполненных работ во дворе на улице Александрова оценил и Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. Ведь ещё недавно дороги в этом микрорайоне были головной болью жителей. А о благоустройстве здесь только мечтали.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Главное, чтобы был двор, который нужен людям, который нравится мурманчанам, который позволяет проводить свободное время в соответствии с пожеланиями людей, которые живут в этом дворе. Он сделан, как вы видите».