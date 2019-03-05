В Мурманске завершился традиционный турнир, посвященный памяти Константина Залетаева

Вчера на стадионе «Строитель» завершился традиционный турнир, посвящённый памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева. В соревнованиях принимали участие учащиеся спортивных школ города, мальчики 2008-2010 годов рождения.

Как рассказал Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, все участники турнира показали высокий уровень мастерства и волю к победе. Настоящим украшением игр стала финальная баталия между командами «Надежда» и «Льдинка-1».

Основное время матча завершилось боевой ничьей 1:1, но в серии буллитов сильнее оказались юные хоккеисты из «Надежды». В матче за третье место команда «Юность» обыграла «Льдинку-2» со счётом 2:0 и тем самым обеспечила себе «бронзу» чемпионата.

Организаторы признают, что абсолютно все ребята постарались на славу и в будущем эти молодые спортсмены, возможно, пополнят состав одной из взрослых команд, например, «Мурмана».

«Ребята есть интересные, - отмечает Сергей Чернецкий, главный тренер ХК «Мурман». - Сейчас от них, наверное, нужно хорошее катание, владение клюшкой, но два-три года игр ещё мало. Я думаю, что пять и более лет должно пройти, чтобы понять, на каком уровне хоккеист, что с ним делать дальше».