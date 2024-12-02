В Мурманске зажгли огни на главной новогодней ёлке

На торжественную церемонию открытия городской зелёной красавицы собрались взрослые и дети.

Несмотря на мороз, они с удовольствием посмотрели концерт, подготовленный творческими коллективами Мурманска.

А главным сюрпризом для гостей стало появление Деда Мороза, который приехал на волшебном автобусе. Он вместе с губернатором Андреем Чибисом и сотворил «чудо» – зажёг огни на ёлке.