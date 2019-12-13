В Мурманске «зажгли» спортивное созвездие

В столицу Заполярья съехались воспитанники спортивных школ со всех муниципалитетов области. Наиболее отличившиеся в спортивном сезоне ребята приняли участие в ежегодном региональном фестивале.

Легкоатлетический манеж собрал под своей крышей юных спортсменов, их тренеров и руководителей спортивных школ со всего региона. Окончание года - хороший повод, чтобы собраться вместе и подвести итоги. По заверению организаторов ежегодного фестиваля, им есть чем гордиться, восходящих звёзд на спортивном олимпе с каждым разом становиться всё больше.

«Сегодняшнее мероприятие знаковое, - уверен Владимир Страхов, директор Мурманская областная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта. - Здесь мы можем увидеть ведущих спортсменов, не всех, потому что некоторые готовятся к соревнованиям, но здесь элита спорта, здесь призёры и победители чемпионатов. Здесь мы чествуем действительно лучших спортсменов региона».

Спортивная часть фестиваля для ребят прошла активно и весело - в виде забегов с препятствиями. Участников разделили на команды не по принципу принадлежности к какой-нибудь школе, а вперемешку. Несмотря на то, что многие участники соревнований видят друг друга впервые, им удается слажено выполнять задания.

Юноши и девушки, которые уже отличились заметными успехами в спорте, даже во время таких непринуждённых состязаний остаются серьёзными и строят планы на следующий год.

В региональном фестивале «Созвездие спортивных школ» приняли участие представители всех 40 спортивных школ из муниципалитетов области. Для них организовали дискуссионную площадку, на которой обсудили наиболее значимые вопросы, затрагивающие развитие физической культуры и спорта в нашем регионе.

«Вопросы затрагивают федеральные стандарты спортивной подготовки и антидопинговых мероприятий. Мы хотим донести информацию по нормативным документам для руководителей, которые надо будет проработать», - сообщила Светлана Наумова, и.о. министра Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области.

Фестиваль спорта стал уже традиционным. В память об участии в нём все ученики получили подарки.