День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.21 19:30
В Мурманске жители дома №10 по улице Миронова ищут мужчину, который поджёг квитанции в почтовых ящиках
Сложно объяснимый с точки зрения нормального человека поступок запечатлела камера видеонаблюдения.
Кадрами с места происшествия поделился один из пользователей социальных сетей. Можно было бы понять, если бы бумаги в почтовых ящиках поджог подросток, но вот то, что таким может промышлять взрослый человек, нормальной логике не поддаётся. То ли мужчина таким образом вымешал злость на необоснованно высокие тарифы за услуги ЖКХ, то ли просто хотел скоротать время с «огоньком». Вероятно, что на вандала жители дома уже написали заявление в полицию.
Комментарии
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Последние комментарии
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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