В Мурманске жители дома №10 по улице Миронова ищут мужчину, который поджёг квитанции в почтовых ящиках

Сложно объяснимый с точки зрения нормального человека поступок запечатлела камера видеонаблюдения.

Кадрами с места происшествия поделился один из пользователей социальных сетей. Можно было бы понять, если бы бумаги в почтовых ящиках поджог подросток, но вот то, что таким может промышлять взрослый человек, нормальной логике не поддаётся. То ли мужчина таким образом вымешал злость на необоснованно высокие тарифы за услуги ЖКХ, то ли просто хотел скоротать время с «огоньком». Вероятно, что на вандала жители дома уже написали заявление в полицию.