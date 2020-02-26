В Мурманске живут одни из самых красивых мужчин в России

К такому выводу пришли эксперты одного из сервисов по бронированию жилья и отдыха после подведения итогов опроса размещённого в социальных сетях.

Город Черноморского флота России Севастополь (32%) лидирует в рейтинге городов с самыми красивыми мужчинам. По мнению туристов, военные моряки - образец мужской красоты. Также в тройку городов страны, где живут красивые мужчины, вошли Санкт-Петербург (25,6%) и Мурманск (11,5%).