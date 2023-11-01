В Мурманские дорожники готовы к снегопадам и ледяной корке на автомагистралях и тротуарах

В Управлении дорожного хозяйства активно подготавливают противогололёдные материалы.

В учреждении напоминают, что для обработки проездов используют только безопасные компоненты – сеяный песок и техническую соль. Для их равномерного смешивания, дозирования, а также учёта расхода используют специальную установку, произведённую в Республике Беларусь.

Для проезжей и пешеходной частей компоненты используют в разном соотношении. К примеру, тротуары преимущественно обрабатывают песком, а автомобильную дорогу галитом.

Андрей Дубинин, заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства»: «Обработка проезжих частей пескосоляной смесью используется разной концентрации для того, чтобы мы уменьшили расходы по снеговывозу. Целесообразно при температурах от 0 до -5 вывозить снег, это будет дешевле».