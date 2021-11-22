В мурманских детских садах началась ежегодная оздоровительная кампания, в рамках которой дошкольники получают рыбный жир

В условиях Крайнего севера это не прихоть, а буквально жизненная необходимость.

Многие взрослые помнят детский сад по комочкам в манной каше, пенке на молоке, а также по вкусу рыбного жира, который давали ложками. В СССР этот продукт был знаком едва ли не всем детям и как биодобавка был обязателен в качестве источников витамина А и Д. В те времена он ещё имел неприятный запах и вкус.

Время идёт, а традиции не меняются, только теперь дети едят рыбный жир с наслаждением, отмечают воспитатели. Дошколятам выдают его перед каждым приёмом пищи.

Надежда Алексеева, воспитатель детского сада №110, г.Мурманска: «Дети с большим удовольствием едят. Рыбный жир содержит вкусовые ароматизаторы. Есть вкусы малины, клубники, яблока. Дети с удовольствием кушают рыбный жир».

Основную роль в пользе рыбного жира для детей играют содержащиеся в нём полиненасыщенные кислоты Омега-3 и Омега-6, а витамин D способствует усвоению кальция, необходимого костям и зубам ребёнка, участвует в регуляции артериального давления.

Елена Ярмошук, старшая медсестра детского сада №110, г. Мурманск: «н очень необходим для головного мозга, для работы нервной системы. У детей улучшается память, внимание, концентрация, они лучше усваивают материал, который дают воспитатели. Он помогает бороться с различными заболеваниями и инфекциями, улучшает память, зрение, необходим для усваивания кальция».

Стоит отметить, что дать ребёнку разноцветную капсулу воспитатели могут лишь с письменного согласия родителей. Мамы и папы к этой процедуре относятся с пониманием, от рыбного жира отказываются единицы.