В Мурманских домах поумнели домофоны

Вместо старых устройств стали появляться новые аппараты с камерами видеонаблюдения, управлять которыми можно с помощью специального мобильного приложения. Подключают такое чудо современной техники в рамках проекта «Безопасный город».

Всего несколько десятилетий лет назад никто не мог бы подумать, что возможно будет увидеть человека через камеру… домофона. Но мир не стоит на месте, развиваясь согласно новым требованиям и запросам общества. Жильцы дома номер 95 по улице Александра Невского теперь могут не бояться незваных гостей – умный домофон с широкоугольной камерой позволит понять, что за человек пытается проникнуть в подъезд. В первую очередь такая модернизация направлена на повышение уровня безопасности.

Олег Гаврилкевич, директор ООО «Связьтехстрой»: «Функционал добавляется непосредственно для жителей. Это возможность просмотра видеозаписей и понимания, кто приходил, когда приходил ребёнок, кто приходит к ребёнку в гости. Если есть люди в возрасте, либо родители или ещё кто-то, есть возможность подключиться к их приложению и предупреждать возможные мошеннические истории».

Спокойнее станет не только родителям, но и автолюбителям. Виновникам дворового ДТП теперь не удастся уйти от ответственности.

Вадим Жуков, житель дома №95 по улице Александра Невского: «Часто у меня было, что притирались автомобили к моей машине, а виноватых не найти было. Сейчас это можно будет контролировать, хотя бы найти виновных. В общем, это круто!».

Установить на свой мобильный телефон приложение, позволяющее хранить и просматривать видеозаписи с камеры, может любой из собственников квартир подъезда, где установлен домофон. Первые полгода использования обойдутся жильцам всего в несколько рублей – один за каждый месяц, далее плата повысится до 100 рублей, но всё равно «бить северян по карману» не будет. Скачивать приложение или нет решает сам житель дома.

Мария Максимова, мурманчанка: «Я положительно отношусь к новым домофонам с видео. Думаю, что хорошо, потому что мне постоянно звонят соседи, я не знаю, соседи это или нет. Я себя чувствую безопаснее, я думаю, буду чувствовать себя безопаснее, если буду видеть, кто ко мне пришёл. Я отношусь хорошо».

Старые домофоны уже активно модернизируются на новые. К концу года в области должны установить практически 6 тысяч современных устройств.

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