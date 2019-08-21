В мурманских дворах цветут маргаритки и ромашки

Мурманские дворы за короткое лето становятся ярче и красивее. Участники конкурса «Мой зелёный город - мой уютный дом» высаживают цветы и облагораживают клумбы.

Проект «Мой зелёный город - мой уютный дом» организуют в столице Заполярья уже не первый год. В текущем году на участие в конкурсе поданы 23 заявки. 14 - от горожан, 7 - от образовательных учреждений и 2 - от предпринимателей.

«Конкурс замечательный «Мой зелёный город - мой уютный двор», - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Он подталкивает мурманчан к тому, чтобы в каждом дворе появились замечательные зоны с красивыми цветами, с хорошими кустами».

Клумба во дворе на улице Гаджиева, 4 поразила членов комиссии своей красотой. Цветы здесь высажены в розово-сиреневой гамме: маргаритки, лилии, люпины, живокость. А для удобства ухода за насаждениями между зелёными островками выложены тропинки.

«Здесь растут именно те растения, которые у нас выживут, в наших жёстких условиях, - отмечает Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска, - долго цветущие растения, которые всё лето радуют мурманчан. Всё сделано с душой, со вкусом. Великолепно!».

В конкурсе четыре номинации: «Лучший зелёный дворик Мурманска», «Лучшая клумба-цветник», «Лучшее озеленение территории образовательного учреждения» и «Лучшее озеленение территории предприятия».

«Конкурсная комиссия выставляет оценки, учитывая наши разработанные критерии, - поясняет критерии конкурса Оксана Алексейчик, ведущий специалист комитета по развитию городского хозяйства. – Учитывается и площадь озеленённого участка, разнообразие видового состава цветов, деревьев, кустарников, высаженных на участках озеленения. Также мы смотрим на благоустройство участков. Это забор, его содержание, удаление сухостоев на участке. И обязательный фактор, который мы учитываем, это экологичность материалов, используемых на участке».

18 октября всем участникам проекта вручат благодарственные письма, а победителей наградят дипломами и ценными подарками.