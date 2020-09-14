В мурманских дворах проводится поддерживающий ямочный ремонт дорог

Такие, на вид небольшие обновления, помогают сохранить проезды в оптимальном состоянии до начала капитального ремонта.

Проезд во дворе на улице ГероевРыбачьего, 44 стоит в очереди на капитальный ремонт. Но асфальт здесь был настолько разбитый, что действовать пришлось безотлагательно. Так приняли решение провести поддерживающий ямочный ремонт, чтобы жители смогли комфортно ходить и ездить по территории.

Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов Мурманска: «Во дворе, который мы посещаем сейчас, первоначально планировалось, что здесь будет заасфальтировано около 92 квадратных метров асфальтового покрытия. А как показал сейчас предварительный осмотр, требуется гораздо больше».

Результат этого ямочного ремонта, по оценке специальной комиссии, четыре с плюсом. В ходе осмотра были выявлены недочёты, которые необходимо устранить в ближайшие дни.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Ошибки есть на примыканиях. Где есть примыкания, не должно быть скопления воды. И хорошо, что в такую погоду вышли и посмотрели. Поэтому сейчас подрядчик учтёт замечания в дальнейшем. Хотелось бы отметить, что как раз та подрядная организация, которая работает в данном дворе, у неё больше всего объектов. Дворов у нас больше 300 на сегодняшний день».

Такой поддерживающий ремонт покрытия во дворах проводится во всех округах Мурманска. В этом году общая площадь дефектных участков дорог, которые подлежат замене, составляет более 28 тысяч квадратных метров.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Уже можно сделать предварительный вывод о том, что площадь ямочного ремонта практически во всех дворах больше, чем она была зафиксирована в предварительных сметах. Это говорит о том, что мы в этом году на выделенные деньги отремонтируем меньшее количество дворов, сохранив тоже количество квадратных метров - будем делать больше квадратных метров в одном дворе, но дворов сделаем меньше, чем планировали».

Важно, что эти работы продолжат и в 2021 году. Отметим, до этого фактически ямочного ремонта на придомовых территориях в таких масштабах городские власти не производили.