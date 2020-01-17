В мурманских магазинах снюсы не продают – итоги рейдов

В Мурманской области продолжается борьба с распространением никотиновых смесей. Особое беспокойство у северян вызвано употреблением подростками и молодежью снюсов. На одном из оперативных совещаний в областном правительстве губернатор Андрей Чибис поднял тему употребления снюсов школьниками. Он назвал распространение никотиновых смесей среди детей – масштабной проблемой в Заполярье.

С начала этого года Роспотребнадзор вместе с полицейскими, активистами «Народного контроля» и «Молодой гвардии» провёл рейды в торговых точках Мурманска. Не оставили без внимания и Всемирную паутину.

Сергей Троицкий, и.о. руководителя региональной общественной организации «Молодая гвардия»: «В мире современных технологий - в Интернете можно купить практически всё, что угодно. Во время одного из рейдов я это продемонстрировал. Буквально за 5 минут зашёл в Сеть, нашёл подходящую ссылку и там был указан номер телефона. В ходе звонка нам продавец ответил, что уже сегодня вечером мы сможем забрать эту продукцию».

За время проверок были закрыты два сайта, продающих снюсы. В магазинах их обнаружить не удалось. Но для эффективной борьбы с незаконной продажей никотиновых смесей с 20 января на базе региональной общественной приёмной заработает «горячая линия». Ежедневно с 10 до 17 часов по номеру телефона 69-33-00 северяне смогут сообщить о том, где торгуют снюсами.

Татьяна Сахарова, руководитель исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии, заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии: «Жители могут оповестить о том, что они знают о таких точках продаж, для того, чтобы принять соответствующие меры по их закрытию».

Стоит отметить, что в настоящее время в Государственной Думе предлагают запретить продажу никотиновых смесей несовершеннолетним, а также установить нормативные ограничения по содержанию никотина и отнести такие препараты к фармацевтическим продуктам. Тем самым их торговля будет разрешена только в аптеках. Но пока законопроект обсуждается, снюсовая борьба продолжается традиционными способами.