День за днём с «Арктик-ТВ»22.08.17 19:30
В мурманских поликлиниках осваивают современные технологии по оформлению больничных листов
С 1 июля оформить листок нетрудоспособности можно как в обычном, так и в электронном виде. За прошедшие почти два месяца в Мурманске оформлено четырнадцать таких больничных, восемь уже заполнены работодателями и предъявлены к оплате.
Выдается документ по желанию пациента с его письменного согласия. Сейчас оформить цифровой листок нетрудоспособности можно только в трёх медицинских организациях города. Однако Фонд социального страхования уже разработал план-график поэтапного включения в процесс всех медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву.
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