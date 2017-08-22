В мурманских поликлиниках осваивают современные технологии по оформлению больничных листов

С 1 июля оформить листок нетрудоспособности можно как в обычном, так и в электронном виде. За прошедшие почти два месяца в Мурманске оформлено четырнадцать таких больничных, восемь уже заполнены работодателями и предъявлены к оплате.

Выдается документ по желанию пациента с его письменного согласия. Сейчас оформить цифровой листок нетрудоспособности можно только в трёх медицинских организациях города. Однако Фонд социального страхования уже разработал план-график поэтапного включения в процесс всех медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву.