В Мурманских школах прошли встречи с представителями по правам ребенка

Насколько долго школьник должен сидеть в интернете и социальных сетях, и как обезопасить свое чадо от нежелательного воздействия на детскую психику. Эти вопросы сегодня обсуждаются во многих школах Заполярья. В одной из них побывала наша съемочная группа.

Сейчас в обществе активно обсуждаются вопросы детской информационной безопасности. Тема получила развитие после ряда событий, для Мурманска это инцидент со школьницей, которую избили сверстники. Для жителей страны - трагедия в городе Керчь, где были расстреляны студенты колледжа. Но какой бы не была причина проявления деткой агрессии и жесткости бороться необходимо нужно превентивными мерами, считают специалисты.

Перед учениками 53-й школы сегодня выступает уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области. Борис Коган рассказывает о том, как обезопасить себя на просторах интернета и не поддаться влиянию негативных факторов. Ведь полностью отказаться от социальных сетей и других ресурсов, ставших частью жизни, уже невозможно. Но сделать этот вид досуга более безопасным и нормированным – под силу.

Специалисты отмечают, что все школы региона проводят мероприятия, в рамках которых с ребятами беседуют и рассказывают об опасностях, таящихся на просторах всемирной паутины.