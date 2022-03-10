В Мурманский морской рыбный порт вновь прибыло судно с мойвой

Мойвенная путина в разгаре. Её северяне ждали три года. Первое судно «Артик Спирит» с более чем двумя тоннами «народной» рыбки прибыло в рыбный порт ещё 25 февраля. А накануне портовики начали разгрузку траулера «Арктика». Он доставил порядка 900 тонн мойвы.

В середине марта ожидается второй заход транспортника «Арктик Спирит». Он снова доставит несколько тонн рыбы.

По сообщениям рыбопромышленников, с середины февраля российские суда выловили в Баренцевом море уже больше трети национальной квоты, выделенной нам на 2022 год.