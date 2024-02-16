В Мурманский областной художественный музей после реставрации вернулись ценные картины

Восстановлением произведений искусства занимались во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря в Москве. Теперь хранители музейных предметов провели презентацию обновленных картин.

Целый год заняла реставрация работ из фондов областного художественного музея - это два живописных и одно графическое произведения народного художника страны и члена-корреспондента Российской академии художников Андрея Яковлева.

Они были созданы мастером на архипелаге Шпицберген. В далеком 1961 году по возвращении из экспедиции в Арктику состоялась первая персональная выставка художника.

Оксана Третьякова, хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея: «Написаны они были как раз на Шпицбергене, в холоде Арктики. Как раз на пленэре - на природе написаны были. Готовились холсты художником собственноручно в полевых условиях. Поэтому сохранность их со временем пострадала и потребовалась реставрация».

В художественном музее есть картины не только из экспедиций Яковлева в Арктику, но и белее поздние работы. Например, 2012 года, которая называется «Медовый спас». В этом году исполняется 90 лет со дня рождения живописца.

Мария Кулинич, главный хранитель Мурманского областного художественного музея: «К этой дате мы делаем персональную выставку художника. Для этого мы реставрируем работы и изымаем их из постоянной экспозиции».

Обновленные картины можно будет увидеть на персональной выставке художника из собрания музея в Культурно-выставочном центре с 25 октября.