В Мурманский областной клинический многопрофильный центр прибыло на практику молодое пополнение

На практику в медучреждение приехали будущие врачи и медсестры – выпускники Мурманского медицинского колледжа.

Производственная практика студентов-медиков после долгого дистанционного обучения – отличная возможность быстрее приобщиться к работе и погрузиться в процесс с головой. Сотрудники больницы с радостью готовы делиться своим опытом и знаниями. Практические занятия для выпускников будут проведены по двум циклам: анестезиология-реанимация и реабилитация. По словам главного врача Мурманского областного клинический многопрофильного центра, в первую очередь студентам необходимо привить любовь и уважение к медицине.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Почему мы начали такие практические занятия? До эпидемии они были более широкие, но сегодня мы снова восстанавливаем их, чтобы показать именно наши государственные учреждения здравоохранения, что они, во-первых, не хуже платных, а самое главное, что здесь есть те специалисты, которые прежде всего научат работать, любить профессию, любить своего пациента и гордиться тем, что ты медицинский работник».

После 9-го класса осознанно выбрать профессию очень сложно, часто на поступлении в медицинский колледж настаивают родители. Именно поэтому многие выпускники не хотят работать по специальности, заинтересовать их в будущей профессии и показать значимость – первоначальная цель врачей-наставников.

Татьяна Кусайко, член комитета Совета Федерации по социальной политике: «Идёт реализация национального проекта по ликвидации кадрового дефицита. Я бы хотела сказать, что действительно, на федеральном уровне, когда проводится анализ, очень часто отмечают, что студенты не доходят до окончания выпуска, либо, получив диплом, уходят с профессии, поэтому, такие мероприятия, когда есть возможность практически прикоснуться к будущей профессии, очень важны».

Трудолюбие, терпение, любовь и уважение к пациентам – без этого, по мнению выпускников, в медицине ужиться будет нелегко. Набираться опыта студенты планируют на севере, слишком уж не хочется покидать родной край.

Екатерина Вторушина, выпускница Мурманского медицинского колледжа: «Я планирую остаться, по крайней мере, на Севере, так как мне нравятся здесь люди».

Мурманская область нуждается в квалифицированных медицинских работниках. Специалисты, да и многие пациенты надеються, что большинство ребят продолжат свою профессиональную карьеру именно в нашем регионе.