В Мурманский областной краеведческий музей из Северной столицы приехала памятная выставка «В лучах блокадного кинопроектора», посвящённая культуре и событиям тех лет.

По всей России проходят просветительские проекты, приуроченные к памятной дате. В Мурманске открыли выставку «В лучах блокадного кинопроектора», которая подробно рассказывает о том, как существовало это искусство в самые непростые времена.

27 января в России ежегодно отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вот уже почти 80 лет прошло с момента подвига нашего народа. О таких моментах непринято молчать, наоборот, вспомнить об этом и говорить громко, значит, отдать дань памяти и уважения блокадникам.

По всей России проходят просветительские проекты, приуроченные к памятной дате. В Мурманске открыли выставку «В лучах блокадного кинопроектора», которая подробно рассказывает о том, как существовало это искусство в самые непростые времена.

Елена Орешета, специалист отдела по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Выставка «В лучах блокадного кинопроектора» посвящена работе киномехаников в годы войны. Здесь на выставке представлено 12 стендов с информацией о кинофильмах, которые шли в осаждённом городе. Все фильмы были сняты в довоенное время. Эти фильмы помогли поддерживать моральный дух ленинградцев, которые остались в осажденном городе и продолжали там жить в течение всей блокады».

Именно эти фильмы в рамках выставки показывают в музее. Это картины «Бесприданница», «Цирк», «Человек с ружьём», «Антон Иванович сердится» и другие. Также вы сможете увидеть предметы быта, документы, почтово-сувенирные издания и фотографии тех лет.

Уникальными материалами поделился историко-литературный музей «Вася Тёркин» при содействии Союза филателистов России.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Главной целью, которую мы ставили перед организацией этой выставки, конечно, воспитывать патриотизм и помнить о том подвиге, которые совершили ленинградцы, жители, военные, когда оказались в такой ситуации и освободили Ленинград от немецко-фашистских захватчиков».

Выставка будет открыта в областном краеведческом музее до 7 февраля. Далее работы отправятся обратно в Санкт-Петербург.