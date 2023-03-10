В Мурманском академическом лицее открыли центр олимпиадной подготовки «Уникум»

В церемонии принял участие и глава региона Андрей Чибис.

«Уникум» – это оснащённые современным оборудованием кабинеты физики (астрономии), химии, биологии и информатики для подготовки к различным формам олимпиад, а также для проведения научно-исследовательской деятельности. В регионе открыли 20 таких образовательных площадок.

В открытии «Уникума» в Мурманском академическом лицее принял участие губернатор. Он осмотрел отремонтированные учебные кабинеты с новой мебелью и современной техникой, а также пообщался со школьниками.

На реализацию этого проекта из областного бюджета выделено порядка 75 млн рублей.

Благодаря открытию центров более 4 тысяч юных северян получат возможность обучаться по углублённым программам естественно-математического и инженерно-технологического направлений подготовки.