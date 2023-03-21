В Мурманском академическом лицее состоялась традиционная проориентационная встреча для старшеклассников авиационной направленности

Перед ребята выступили пилот воздушного судна одной из авиакомпаний и другие представители авиационной отрасли.

Перед вами будущие пилоты, а может быть диспетчеры и бортпроводники. Всех их объединяет интерес к авиации, поэтому они и учатся в профильном классе. Ребята углублённо изучают математику, физику и информатику. И как отмечает директор лицея Елена Козлова, педагоги стараются удовлетворять все образовательные интересы своих учеников.

Елена Козлова, директор Мурманского академического лицея: «Большинство из них хотят связать себя с авиацией. Кто-то ещё находится на распутье и пришёл в этот класс для того, чтобы получить чёткий ответ на свой вопрос: «Авиация - это его или всё-таки не его профессия».

А помогают найти ответы на множество вопросов люди, которые непосредственно работают в этой профессии. В гостях у лицеистов побывали представители авиационной отрасли. Один из них - пилот-командир воздушного судна авиакомпании «Россия» Олег Зимогорский. За его плечами более 5000 часов налёта, в небе он провёл более 200 дней.

Ребята не хотели отпускать гостя и старались задать ему как можно больше вопросов.

Олег Зимогорский, пилот-командир воздушного судна авиакомпании «Россия»: «Видно, что есть вопросы, которые человек, который не интересуется этой сферой, никогда бы и не задал. Вопросы про полётную документацию, вопросы про распорядок дня, вопросы про необходимые какие-то ежегодные испытания, которые пилоты проходят, про подтверждение квалификаций. Видно, что молодые люди интересуются, для них многие вещи были немножко ожидаемы. Это уже видно, что люди взрослые».

Одна из таких, Диана Лушакова. На вопрос, почему она выбрала авиацию, отвечает уверенно: «Потому что я могу».

Девушка мечтает стать пилотом с самого детства. Она вспоминает, что в шесть лет первый раз полетела на самолёте и это был такой восторг, что сразу поняла - это её предназначение.

Диана Лушакова ученица Мурманского академического лицея: «Я переехала сюда, когда узнала, что в Мурманске существуют такие школы, такие классы, где дети специализируются на авиацию. Я сразу поняла, что мне нужно сюда».

Первый авиационный класс открыли в лицее в 2019 году. К слову, шесть выпускников 2021 года продолжили развиваться в этой отрасли. Возможно, спустя какое-то время, и эти ребята свяжут свою жизнь с небом.