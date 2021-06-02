В Мурманском арктическом государственном университете обсуждали серьёзные темы

Около 150 экспертов Северо-Западного федерального округа обсуждали межнациональные отношения в государстве - это один из ключевых факторов развития региона и страны в целом.

МАГУ вновь стал центром притяжения учёных, профессоров, политэкспертов и членов Общественной палаты России. Они собрались в стенах опорного университета, чтобы обсудить методы разрешения межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений: «Современный уровень жизни, конечно, разный везде и мы исходим из современного уровня жизни. Но это не даёт нам повода к высокомерию, к снобизму в отношении других народов. Это то, что и называется мигрантофобией, ксенофобией, что является снижением этих явлений в нашей стране на бытовом уровне».

Сегодня свои лекции профессора Московского государственного университета имени Ломоносова зачитывают не студентам, а госслужащим и представителям некоммерческих организаций. Темы докладов захватывают многие проблемы межнациональных отношений в России.

Александр Полунов, председатель Экспертного Совета при Федеральном агентстве по делам национальностей: «Очень важная проблема границ, так называемая «территориализация этничности». Мы унаследовали от Советского Союза практику прикрепления разных этнических групп к тем или иным территориям, которые сейчас в науке подвергаются очень серьёзной критике. Остается очень серьёзной проблема развития экстремизма, в том числе терроризма на этноконфециальной почве. Проблема образования, языков, используемых в образовании. В 2018 году были приняты поправки в федеральный закон об образовании, меняющий порядок преподавания государственного языка и родных языков, что так же вызвало острые дискуссии. Таким образом, проблем существует достаточно много».

В течение трёх дней участники будут знакомиться с правовыми основами государственной национальной политики и исследованиями в сфере межнациональных отношений. Семинар сопровождается не только лекциями, но и практическими занятиями и интерактивами.

Семинар, организованный в Мурманске, это часть проекта Федерального агентства по делам национальностей России и факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова.