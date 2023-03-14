В Мурманском арктическом государственном университете открылась выставка, посвящённая событиям на Донбассе

Уникальность выставки «Глазами Донбасса» заключается в том, что все рисунки и фотографии были сделаны в районе боевых действий участниками специальной военной операции. В своих работах они без прикрас отразили суровую действительность, в которой живёт население ЛДНР.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Глядя на эти фотографии, на мой взгляд, в них можно увидеть боль, отчаяние, страх, но вместе с этим и веру, и надежду, и ещё, что, мне кажется наиболее важно, - это любовь к своей Родине».

Университет, где в этот раз экспонируется выставка, занимается не только просветительской деятельностью. Студенты МАГУ активно помогают тем, кто сейчас находится на передовой. Например, сейчас Институт креативных идей и предпринимательства, а это структурное подразделение вуза, создает маскировочные сети для военнослужащих.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Мы долго к этому подбирались, преподаватели искали всевозможные методики плетения сетей. Самое главное, мы подошли к этому с практической точки зрения. В качестве материалов используются негорючие материалы, негорячие сети. Мы долго ждали и теперь работаем над данным проектом».

Такие выставки оказывают особое впечатление на подрастающее поколение, ребята начинают задумывать о совсем недетских вещах.

Мария Панюшкина, студентка колледжа МАГУ: «Ужасно, что происходит такое. Особенно для детей, которые видят это всё, которые там находятся. Они не видели, что такое мир, что такое жизнь без войны».

Помимо выставки студентам показали документальный фильм, снятый также в зоне проведения СВО «Где проходит граница?».