В Мурманском арктическом государственном университете появилась группа цифровых волонтеров «Арктический киберпатруль»

Ребята из разных институтов и факультетов работают на «горячей линии», чтобы поддерживать комфортные и эффективные условия онлайн-обучения в вузе. Цифровые волонтеры работают из дома, не нарушая режима самоизоляции.

Для тех студентов, кто из-за дистанционного обучения в настоящее время не проживает в общежитиях, министр образования Мурманской области Анна Головина предложила сделать исключения и не брать с них плату. Так же поступило предложение дать отсрочку по оплате минимум до сентября для обучающихся на платной основе.

В местных вузах этот вопрос прорабатывается. Студентам необходимо обратиться с личными заявлениями о выезде или трудной ситуации в семье. Всю актуальную информацию можно найти на официальных сайтах высших учебных заведений.