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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.22 19:30

В Мурманском арктическом государственном университете прошла конференция, посвящённая вопросам развития регионального образования

На дискуссионной площадке в МАГУ исследователи и преподаватели смогли рассмотреть самые актуальные вопросы педагогики. Специалисты обсудили темы развития ребёнка, проблемы инклюзивного обучения и культурной идентичности, а также доступности самого образования. Всё проходит в рамках Всероссийской научной конференции «Образование в Арктике: от идеи к практике».

Ольга Кобзева, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики МАГУ: «Родители хотят, чтобы их ребёнок обучался рядом со школой, чтобы была в пешей доступности школа. Именно в такой школе он получил доступное, а самое главное дело, качественное образование. Коллеги провели опрос более полутора тысяч родителей с разных регионов Арктической зоны. В нём принимали участие и родители Мурманской области, Ямало-Ненецкого округа, Саха-Якутии, Республики Коми. Исследование показало, что именно этот фактор является самым главным».

Особое внимание было уделено междисциплинарному подходу. Как отмечают сами преподаватели, данная концепция в той или иной мере присутствует в каждом предмете и положительно сказывается на образовательном процессе в целом.

Маргарита Богуславская, ассистент кафедры педагогики МАГУ: «Для студентов очень важно получить опыт от старших. Я веду педагогику, я преподаю педагогику на всех факультетах. То, о чём мы говорим, как раз о междисциплинарности. Это и история права – профили, и начальное образование, и дошкольное образование. И русский язык, литература, и английский язык, немецкий – на всех факультетах читается педагогика».

В конференции также приняли участие представители регионального правительства. Министр здравоохранения Мурманской области выступил с докладом о влиянии самых разных факторов на здоровье учащихся.

Конференция продлится два дня. Программа включает не только дискуссии, но и мастер-классы и интеллектуальные игры. 

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