В Мурманском Арктическом государственном университете прошли соревнования по тэг-регби

В них приняли участие студенты различных учебных учреждений города.

В регби в Мурманске играют последние 10 лет, а популярность этого вида спорта только растёт. Занимаются им не только взрослые, чтобы сбросить напряжение, но и студенты. Для них, к слову, существует версия без силовых приёмов, которая носит приставку «тэг».

Павел Кравцов, председатель Федерации регби Мурманской области: «Сегодня исторический момент. Регби на Кольском полуострове, а именно среди студентов, набирает популярность».

Команды в тэг-регби играют смешанные команды. По словам тренера, усовершенствованный вид спорта совсем не так травмоопасен. Играть может каждый, даже без особой подготовки.

Павел Кравцов, председатель Федерации регби Мурманской области: «Тэг-регби – это идёт пояс с двумя лентами, которые подразумевают себя в ленте, как захват. Человеку надо сорвать ленту с пояса и это обозначает, что человек захвачен. Он должен будет остановиться и отдать мяч. И возвращается в игру, когда обратно отдаст этот тэг себе на пояс».

Главная задача в регби – занести мяч за линию соперника и зафиксировать его на земле.

В соревнованиях приняли участие 5 студенческих команд, всего около 50 человек. Ребята говорят, что сама игра эта увлекательная и подвижная - помогает выпустить пар.

Владислав Лазарев, участник соревнований: «Интересно, потому что можно выплеснуть эмоции. Учёба занимает очень много времени, эмоции надо куда-то девать. Сегодня представилась возможность выплеснуть эмоции на соревнованиях».

Команда ЮНАРМИИ, заняла 3-е место, на втором месте студенты из Индии, а лучшими стали воспитанники Мурманского морского рыбопромышленного колледжа.