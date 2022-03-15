В Мурманском арктическом государственном университете провели антикоррупционный батл

В зале коворкинга МАГУ на антикоррупционный батл собрались студенты вуза и старшеклассники из 9-й гимназии. Всего 30 участников. В формате «Своей игры» им нужно было пройти командный интеллектуальный турнир.

Например, юристы - первокурсники уже знакомы с понятием коррупция.

Никита Абросимов, студент юридического факультета МАГУ: «О коррупции, во-первых, что это очень плохо. Наша страна занимает 129 место в топе по коррупции. Я считаю, что это очень интересное занятие в наших стенах, потому что можно проверить свои знания и знания своих однокурсников».

Встречи представителей Управления антикоррупционной политики с молодёжью традиционные. Но в таком формате они были организованы впервые.

Майя Панкратова, декан юридического факультета МАГУ: «Соответствующие форматы в виде круглых столов, семинаров и даже лекций у нас проходят в течение всего учебного года. И какие-то вопросы, которые касаются именно антикоррупционной направленности, проходят в рамках учебного процесса».

Михаил Пшеничный, заместитель начальника Управления антикоррупционной политики Мурманской области: «Я думаю, результат будет понятен после того, когда молодые люди будут знать, как поступать, знать, как действовать в последующем, если возникнут какие-либо ситуации, связанные с коррупционными правонарушениями».

Во время таких встреч молодежь узнает об опасности коррупции. У ребят формируется ответственность и социальные ценности, отмечают специалисты.