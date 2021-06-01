В Мурманском Арктическом государственном университете провели праздник «Радость детства» для семей с особенными детьми

Несмотря на то, что небо на улице затянуло тучами, на заднем дворе корпуса МАГУ весело и шумно. Сегодня на праздник пришли особенные дети. Принимать гостей у себя в университете студентам - дефектологам не привыкать, такие акция они организуют регулярно.

В прошлом году праздник провели в дистанционном формате – выйти поиграть на свежий воздух помешала пандемия, но сегодня организаторов не остановит ничего - окунуться в детство вместе с ребятами решили десятки волонтёров. Для детей они подготовили не только развлекательную программу, но и памятные подарки.

Задорные студенты в костюмах зайчика и лисички быстро закружили детишек и их родителей в весёлый хоровод. Для особенных детей такие праздники – это целое событие, здесь они могут пообщаться и поиграть со своими сверстниками.

Участие в празднике в этот раз приняли особенные дети из общественных организаций «Парус доверия» и «Дети-ангелы Мурмана».