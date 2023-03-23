В Мурманском арктическом государственном университете состоялось открытие выставки творческих работ

Их представил народный самодеятельный коллектив студии «Лоскутная сказка» Междуреченского сельского дома культуры.

«Как прекрасен этот мир» - так называется творческая выставка, которую в МАГУ привёз коллектив «Лоскутная сказка» из Междуреченского сельского дома культуры.

По словам ценителей работ этого творческого содружества, в поделках мастеров привлекает искренность; то, что искусство идёт от души.

Ирина Перепеч, руководитель народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка»: «Мы считаем, что мы видим его особенно, ярко, красочно, творчески, позитивно. Поэтому решили поделиться этим миром с людьми».

Работы, представленные на выставке, дело рук ремесленников разных возрастов - детей и взрослых. В экспозицию вошли труды около пятидесяти человек. Это рисунки, пластилиновые композиции, игрушки, лоскутное шитьё, театрализованные куклы и многое другое.

Ирина Перепеч, руководитель народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка»: «Дети рисуют. Кто-то побыстрее, кто-то подольше. Например, сзади там одеяло висит, так я его год целый делала. По кусочкам собирала лоскутное. Поэтому на каждую работу уходит определенный промежуток времени».

Гостей ждал сюрприз - выступление вокального коллектива «Междуреченские сударушки», который приехал специально, чтобы выступить на открытие выставки.

Оценить вокальное мастерство и работы на выставку пришли и студенты. По их словам, очень занятно было посмотреть на работы мастеров, почерпнуть что-то новое для себя и, конечно, вдохновиться идеями для своих творческих задумок.

Оксана Митюк, студентка 5-го курса: «Очень много всего! Материалов для вдохновения, которые пригодятся в дальнейшей работе. Мне безумно понравились работы в стилистике графики. Очень интересно, когда работа выполнена только в чёрном и белом цвете. Это всё так гармонирует. Очень бы хотелось попробовать на практике что-то подобное сделать с детьми».

В течении месяца все желающие смогут посмотреть выставку творческих работ в арт-галерее арктического университета на проспекте Ленина, 57.