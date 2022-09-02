В Мурманском арктическом государственном университете состоялось торжественное открытие кабинета логистики

Это совместный проект Мурманского арктического государственного университета и Мурманского морского торгового порта.

Традиционно Мурманский морской торговый порт встречает свой день рождения с новыми достижениями. Одно из них - открытие логистического класса в МАГУ. Оно прошло в праздничной обстановке. В кабинете будут заниматься, в том числе и студенты, которые обучаются по направлению «Менеджмент. Логистика и управление предприятием».

Ирина Шадрина, ректор Мурманского арктического государственного университета: «Мы изначально заключили с ними договор о целевом обучении студентов, практически выстроили всю цепочку: восьмая гимназия, колледж, университет и дальнейшие целевые договора, которые у нас получают студенты. Договор подтверждает то, что у нас выходят студенты на практику - в порт, а потом трудоустраиваются там. Обязанность порта заключается в том, тех студентов, которых мы подготовили в данной образовательной цепочке, принять на работу».

Учебные планы разработаны с учётом потребностей градообразующего предприятия. Как отмечает, ректор МАГУ, логистическое направление востребовано среди абитуриентов - 4 человека на место. В следующем году планируют увеличивать число бюджетных мест и надеются, что будет расширены возможности целевого набора.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы кадрами занимаемся не только на этапе получения высшего, но и на этапе образования в школе. Вы знаете замечательную гимназию №8, которую мы 2016 года сопровождаем, это наша особая гордость в этом году, так как первый выпуск транспортно-логистического класса гимназии №8 в этом году пришёл на стажировку на Мурманский морской торговый порт».

На открытие присутствовал студент 2 курса МАГУ Михаил Карпов. Он ещё до университета обучался в гимназии №8 в транспортно-логистическом классе. Сейчас вспоминает, как с большим интересом посещал порт на экскурсиях, как приходил в учебный цех, практиковался на специальных тренажёрах и к 1-му1 классу понял, что хочет связать свою жизнь с торговым портом. А будучи студентом проходил практику после 1-го курса.

Михаил Карпов, студент 2 курса по направлению «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» МАГУ: «Как только приходит состав, начинается слаженная работа и железной дороги, и составителей торгового порта. Они должны правильно подогнать состав, он должен подъехать, правильно должны быть совершены маневры, чтобы создать специальные разрывы, где специальная техника, которая помогает в разгрузки и погрузке составов либо же кораблей, подъехала вовремя».

Слаженная работа проходила и при создании логистического класса в МАГУ.

Дизайн-проект кабинета выполнен ассистентом кафедры искусств и дизайна Даниилой Семеновой под руководством директора Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ Татьяны Белевских во взаимодействии с администрацией порта. Центральным элементом в разработке дизайн-концепции аудитории стала карта Валериана Ляхницкого, основателя Мурманского морского торгового порта. Именно карта является центральным акцентом всего интерьера, выполненного в белом цвете с яркими цветовыми акцентами синего и зелёного.

Михаил Карпов, студент 2 курса по направлению «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» МАГУ: «Сам Ляхницкий принял решение, что самое удобное место для создания порта находится именно здесь, где он находится на данный момент. Он расписывал все делал, видны подходы, где он рисовал железную дорогу, куда она должна была подходить, где должны были находиться корабли».

Кабинет полностью адаптирован к современным потребностям образовательного процесса, учащихся, преподавателей и учебной программы. Аудитория оформлена в едином цвете и дополняется цветной мебелью. Как отмечают студенты, с удобными стульями. Помимо обновлений аудиторий Мурманский морской торговый порт намерен реализовывать новые проекты и по обучению.