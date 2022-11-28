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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.22 19:30

В Мурманском арктическом государственном университете стартовала конференция, цель которой - повысить уровень знаний в области права у молодёжи

Всероссийская научно-практическая конференция, стартовавшая в МАГУ, направлена на раскрытие теоретических и практических проблем современного правопонимания. С 28 по 30 ноября студенты университета смогут закрепить свои знания в области регулирования общественных отношений.

Майя Панкратова, кандидат юридических наук, декан юридического факультета МАГУ: «В первый день у нас рассматриваются вопросы, которые касаются современных научно-правовых подходов, противодействия экстремизму и терроризму.  Второй день, 29 числа, - проблемные аспекты реализации норм частного и публичного права. Третий день - актуальные проблемы правового регулирования Арктической зоны Российской Федерации».

В качестве экспертов выступают представители власти, силовых структур и правоохранительных органов.

Сергей Уточкин, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Мурманской области: «Профилактические мероприятия, в частности профилактика экстремизма и терроризма, являются достаточно актуальными темами в любой области и в любой сфере деятельности. На сегодняшний момент борьба с экстремистскими и террористическими явлениями является всеобщей задачей и целью всех и каждого. На это нужно обращать внимание, этому нужно уделять внимание».

Образовательно-просветительской деятельностью на базе МАГУ также занимается координационный центр. Участники проекта изучают и продвигают в массы информацию о способах предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, борьбы с нарушениями общественной безопасности. Такое движение помогает формировать активную гражданскую позицию у молодёжи.  

Юлия Комиссарова, студентка МАГУ: «Мне кажется, что это важная тема, о которой нужно говорить. Это одна из главных угроз в XXI веке, это затрагивает национальные интересы Российской Федерации».

По словам экспертов, темы, поднятые на конференции, всегда актуальны. Знаний о праве, полученных на студенческой скамье, зачастую недостаточно, а отсутствие компетенций приводит к бездействию в моменты, когда необходимо быстро реагировать.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Обычной школьной базы недостаточно. Хорошо, когда преподаватель владеет полностью всеми аспектами деятельности. Но это недостаточно. Правовое просвещение должно идти со всеми абсолютно категориями. Правовой нигилизм, к сожалению, процветал и процветает. Да, вроде бы человек знает на теории, что и как поступать в ситуации, а на практике, я не увидел, я не присмотрелся, не проявил чуткость и внимательность к себе, к своим близким или знакомым».

Положительные тенденции от просветительской деятельности, безусловно, есть. Так студенты МАГУ стремятся не только к получению новых знаний, но и к быстрому применению их на практике.

Елена Максимова, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму: «Достаточно хорошо наши студенты ориентируются в этом правовом поле. Нужно казать, что положительным моментом деятельности Мурманского арктического государственного университета является создание движения киберволонтёров, которое помогает правоохранительным органам в выявлении противоправной информации, не подлежащей распространению на территории Российской Федерации».

Конференция проходит уже в третий раз, она является ключевым событием в научной работе вуза.

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