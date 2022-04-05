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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.22 19:30

В Мурманском арктическом госуниверситете пройдёт декада истории, в рамках которой состоялось открытие памятной доски, посвящённой Ивану Ушакову

Иван Федорович Ушаков, доктор исторических наук, профессор, в МАГУ (современное название Мурманского педагогического института) проработал 45 лет. Им были всесторонне исследованы различные аспекты истории Кольского Севера. Учёный воспитал не одно поколение учителей, которые по сей день трудятся в школах и вузах столицы Заполярья.

Александр Чапенко, кандидат исторических наук, доцент истории и права МАГУ: «Я входил в ту инициативную группу, которая, как бы реализовывала вопрос замены доски. Дело в том, что в 2005 году у нас была установлена здесь памятная доска, посвящённая Ивану Фёдоровичу Ушакову, но она, к сожалению, была выполнена из недостаточно качественного материала, надпись постепенно сошла. Фактически здесь висела доска, на которой вообще не было видно, кому она посвящена, что на ней написано».

Доцент истории и права Александр Чапенко вспоминает, что Иван Фёдорович был простым человеком, который не держал дистанцию со своими учениками. Преподаватель отметил, что память об учёном жива и теперь увековечена на фасаде здания МАГУ. Руководство вуза поддерживает традиции изучения прошлого Кольского полуострова и сегодня.

Ирина Шадрина, ректор МАГУ: «Каждый год у нас проходят в университете ушаковские историко-краеведческие чтения. Это большая-большая конференция, которая собирает не только мурманчан, жителей Кольского полуострова, но и всей России, потому что книги Ивана Фёдоровича знает вся Россия и не только Россия, а даже за рубежом. В Норвегии часто делаются выставки по истории Кольского полуострова, русского севера, поэтому там представлены его книги».

Автором барельефа стал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Особенность мемориальной доски в том, что она сделана по одной из самых запоминающихся фотографии Ивана Ушакова. Правда на снимке в руках профессор держал не ручку, а очки, выполнить которые в камне было сложной задачей.

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