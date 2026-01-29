В Мурманском арктическом университете - время государственных экзаменов

В Морской академии идёт серьёзная проверка знаний будущих капитанов, судомехаников и радистов.

В морской академии продолжают государственные экзамены. Учреждение готовит специалистов по ключевым направлениям: судовождение, электрооборудование и судоремонт, энергетические установки, радиотехника и связь. В прошлом учебном году дипломы получили 116 выпускников. И каждый из них прошёл через серьёзные испытания - как теоретические, так и практические. Знания должны включать умение действовать в условиях, близких к реальным - особенно в суровых водах Арктики.

Виктор Федоров, курсант судоводительского факультета, выпускник Морской академии МАУ: «Отлично учат, преподаватели здесь с большим стажем и по учебной работе, и по морской практике».

Подготовка специалистов ведётся с использованием современных тренажёров, имитирующих реальные судовые условия, а также включает практику на учебных парусниках и в профильных компаниях.

Вячеслав Рогозный, курсант судоводительского факультета, выпускник Морской Академии МАУ: «У многих ребят уже есть договоренности на судах, так как проходили там практику. Многие хотят попробовать себя в новой отрасли, а я пока сконцентрируюсь на семье. Как подрастёт дочь, то сразу найду место для работы».

Сегодня в морской академии учатся больше тысячи человек. В этом году на первый курс поступили 174 человека, из них 50 - курсанты-очники морских специальностей.

Владимир Буданов, член государственной экзаменационной комиссии МАУ: «Штурман - это точность, плюс аккуратность, внимание в квадрате, самоконтроль в кубе. Мы и выявляем эти качества».

В августе губернатор Андрей Чибис в рамках создания кампуса мирового уровня открыл новый учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна. А в будущем появится и глубоководный бассейн, имитирующий арктические шторма.

Благодаря современным лабораториям университет сможет усилить практико-ориентированную подготовку специалистов по ключевым направлениям «Северный морской путь», «Арктические биоресурсы и биотехнологии», «Минеральные ресурсы Арктики».