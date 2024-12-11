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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.24 19:30

В Мурманском арктическом университете дали старт XXIII международной конференции «Масловские чтения»

В этот раз она посвящена 100-летию со дня рождения диалектолога, фольклориста и педагога Ивана Меркурьева.

Ежегодный научный форум проводится в память о писателе, общественном деятеле, почётном гражданине города-героя Мурманска Виталии Семеновиче Маслове. Маслов широко известен ещё и как инициатор возрождения Дня славянской письменности и культуры.

Оксана Саватеева, заведующая кафедрой филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Мы уже в 2023 году проводили эту конференцию. Она вышла и каждый год выходит на все более высокий уровень: расширилась география - не только внутри нашей страны, но и за рубежом. В этом году мы также занимаемся гуманитарным знанием в разных направлениях: филология, лингвистика. Будем обсуждать региональное образование».

В этом году конференция посвящена также и диалектологу, фольклористу и педагогу Ивану Меркурьеву.

Светлана Щукина была его ученицей. На конференцию она приехала, чтобы рассказать о взаимосвязи поколений.

Светлана Щукина, методист Центра сопровождения участников образовательного процесса Ярославской области пос. Борисоглебский: «Это диалог поколений в письмах, где представители старшего поколения, дети войны вспоминают не только о тяготах войны, но и о том, как во время войны люди спасали друг друга. Именно о взаимопомощи».

По старым фотографиям школьникам предложили определиться, с кем бы они хотели подружиться и написать этому человеку письмо, созданное, ко всему прочему, на основе воспоминаний, изображённых на снимках людей. Эту информацию дети получали, уже сделав выбор.

Светлана Щукина, методист Центра сопровождения участников образовательного процесса Ярославской области пос. Борисоглебский: «К воспоминаниям Ирины Владимировны, смотрите, сколько ребят выбрало её воспоминания. Вот они пишут ей письма, тут вспоминают о своих бабушках и дедушках. Она обеспечивается связь поколений. Дети дома расспрашивают родителей о своих предках, ещё пишут письмо незнакомому человеку, но заинтересовавшего своей внешностью».

Татьяна Лебедева приехала в Мурманск из Санкт-Петербурга, чтобы рассказать о разнице в диалектах между жителями нашей и Ленинградской областей. Специалист уверена, что фонетически общение между регионами ничем не отличается, однако, есть некоторые слова, которые можно услышать только за Полярным кругом.

Татьяна Лебедева, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и филологического образования Ленинградского государственного университета имени Пушкина г. Санкт-Петербург: «Для людей - носителей говоров, которые живут в сельской местности, всё-таки, например, «валмы» - выпуклости на груди оленя. Конечно, этого слова нет в говорах Ленинградской области, такая детализация не нужна была носителям говоров современной Ленинградской области».

Было отмечено, что для северных регионов свойственна миграция - отток и приток населения. Такие «волны» также привнесли свою лепту в лексикон жителей Арктики. Это, а также и другие аспекты литературно-лексической жизни России, будут обсуждать на протяжении 4-х дней.

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