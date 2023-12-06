В Мурманском арктическом университете началась литературно-художественная научно-практическая конференция «Масловские чтения»

На лекциях обсудят актуальные вопросы классической и современной литературы.

На базе Мурманского арктического университета уже в 22-й раз проходит всероссийская конференция с международным участием «Масловские чтения». На протяжении трёх дней её участники будут выступать с докладами, посетят различные лекции, круглые столы и мастерские.

Виктория Бакула, доктор филологических наук, доцент кафедры филологии межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Прежде всего, эта конференция посвящена, конечно, Году педагога и наставника и, конечно же, 45-летию нашей писательской организации «Мурманское отделение Союз писателей России». Поэтому, очень много обсуждений будет посвящено этим темам».

В этом году на конференции впервые появилась секция, посвящённая языку, литературе и культуре народов России.

Виктория Бакула, доктор филологических наук, доцент кафедры филологии межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Сейчас у нас с докладами будут выступать уважаемые писатели. Далее у нас будет отражена, как всегда, тема Маслова».

Лучше всего о творчестве и жизненном пути Виталия Семёновича могут рассказать люди с ним знакомые. Среди таких мурманские писатели, краеведы и общественных деятели - Дмитрий Коржов и Дмитрий Ермолаев.

Дмитрий Ермолаев, сотрудник Государственного архива Мурманской области: «В архиве очень много документов, посвящённых Виталию Семеновичу Маслову. Есть личный фонд Виталия Семеновича Маслова. Но сегодня здесь я буду выступать, наверное, в жанре мемуарном, планирую рассказывать о своих личных встречах с Виталием Семеновичем».

Виталий Маслов прочитал и дал первую оценку стихам Ермолаева, фактически привёл его в Союз писателей России. Широкому же кругу Маслов известен как автор книг о севере, как один из инициаторов воссоздания Дня славянской письменности и культуры. Который мы теперь отмечаем ежегодно.

Дмитрий Ермолаев, сотрудник Государственного архива Мурманской области: «Это было нечто из области фантастики, нереальное, потому что Маслов был огромного авторитета человек. И такая величина с тобой знакомится. После этого долгое время приходишь в себя».

Конференция продлится до 9 декабря, участники планируют обсудить вопросы о зарубежной литературе, о языке и культуре Кольского Заполярья, даже затронут разговорную речь, а после докладов проведут круглые столы с писателями и фольклорные мастерские.