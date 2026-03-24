В Мурманском арктическом университете обсудили вопросы цифровизации строительства

Неделя карьеры «Притяжение Арктики» объединила ведущие компании и студентов разных направлений: от инженеров до гуманитариев.

Неделя карьеры в Мурманском арктическом университете – возможность для будущих специалистов больше узнать о выбранной профессии и определиться с местом работы, тем более что в Заполярье можно развиваться в абсолютно любом направлении.

В этот раз на встречу с перспективными кадрами в университет прибыло более 30 ведущих компаний региона.

Мария Князева, исполняющая обязанности ректора МАУ: «Это как раз тот момент, когда к выпускнику приходит работодатель, а не наоборот. И здесь мы реально связываем их между собой, когда можно обменяться контактами, узнать про какие-то условия».

В этот раз мероприятие получилось особенным, ведь оно совпало с проведением Всероссийского научно-технического форума «Проблемы и перспективы цифровизации строительной отрасли». В регионе, где активно развивается это направление: жилищное строительство, реставрация исторических зданий и возведение новых предприятий.

Александр Челтыбашев, заведующий кафедрой строительства, энергетики и транспорта МАУ: «Учитывая, что в нашем регионе долгое время не велось крупномасштабного строительства, существует много проблем в этой отрасли, но при этом предпринимается много различных решений и много шагов для того, чтобы эту проблему преодолеть, потому что на сегодняшний день невозможно заниматься строительством, не используя цифровые решения».

Площадки привлекают студентов не только информационной подачей. На некоторых из них будущие специалисты могут ближе познакомиться с профессией на практике.

Александр Малинин, студент 4 курса направления «Сервис и туризм» МАУ: «Был у стойки МВД, так как криминалистика для меня интересна. Там всякие химические опыты показывают, можно определить кровь, например, или что-то ещё».

К слову, в Мурманском арктическом университете очень высокий показатель трудоустройства среди вузов страны. По результатам Национального рейтинга трудоустройства выпускников, опубликованного в июне 2025 года, МАУ вошёл в топ-10 педагогических и топ-25 технических вузов России по трудоустройству выпускников. И во многом результат стал возможен благодаря системной работе с индустриальными партнёрами.

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
