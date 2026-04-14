В Мурманском арктическом университете обсуждали вопросы правового регулирования безэкипажного судоходства

Кафедра судовождения Морской академии организовала круглый стол, посвящённый актуальным вопросам морского права, экологической безопасности и правовому регулированию безэкипажного судоходства в Арктике.

Преподаватели, правоведы, рыбопромышленники, инженеры и биологи положили начало обсуждениям новых правил и условий для научной, промышленной и предпринимательской сфер в водах Арктики.

Использование новых технологий, правильная трактовка и пересмотр законов, регулирующих научные, туристические экспедиции, судоходство и рыбную ловлю, принципиально важные темы для Мурманской области – главной базы Северного морского пути. Одной из главных тем круглого стола по морскому праву в Мурманском арктическом университете стало обсуждение безэкипажного судоходства. Такие суда очень выгодны с экономической точки зрения, однако урегулирование их безопасной работы вносит прецеденты в морское право.

Не менее животрепещущим на обсуждении стал вопрос о том, как новые правила повлияют на обучение студентов, связанных с отраслью. Только в этом году вступил в силу пакет новых правил Международной морской организации для мирового судоходства.

Дмитрий Саватеев, директор Морской академии Мурманского арктического университета: «Изменения идут постоянно, их нужно отражать в рабочем и учебном планах».

Также участники круглого стола затронули тему экологии и защиты природы Арктики. Здесь у рыбаков есть своё мнение.

На сегодняшний день Северный морской путь актуален как никогда, его преимущества очевидны не только с точки зрения скорости, но и безопасности. Но важный этап – это учесть все нормы и права, а также не навредить экологии Арктики. Поэтому данная встреча не последняя для заинтересованных сторон.