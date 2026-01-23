В Мурманском арктическом университете открыли комнату матери и ребёнка

Комната станет отличной поддержкой для молодых студенток, которые стали мамами, но не хотят прерывать учебу.

В специальном пространстве, полностью оборудованном с точки зрения безопасности, развития и развлечений для юных подопечных, родители смогут оставить своих малышей на время лекций, зная, что за ними присмотрят.

Инициатором проекта стала молодая мама - студентка Абрамова Алина, которая учится на 3 курсе в Мурманском арктическом университете.

Алина Абрамова, помощник проректора по молодёжной политике МАУ: «Внутри есть стульчик для кормления».

Наличие всего необходимого уже проверили главные критики – дети. В комнате для них собрали игрушки, раскраски, развивающие игры и многое другое.

Поздравить студентов и педагогов с важным и полезным обновлением в университет пришёл глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Девушка Алина приходила на приём, где обратилась с этой просьбой».

По словам главы региона, более масштабная комната для детей в будущем появится в кампусе мирового уровня.

Напомним, в прошлом году подобное пространство появилось в Мурманском медицинском колледже и доказало свою востребованность. Такой островок безопасности для детей помогает студентам и сотрудникам совмещать учебу, работу и заботу о малыше. А ещё комната поможет набраться опыта в общении с детьми тем, кто учится на воспитателей и педагогов.

Комната будет открыта весь рабочий день университета. Работа заявок уже налажена: студенты-родители смогут через созданные каналы связи сообщать волонтёрам о желании оставить ребёнка в комнате.