В Мурманском арктическом университете открыли лабораторию механики грунтов и дорожных строительных материалов

У студентов Мурманского арктического университета появилась возможность заниматься научно-исследовательской деятельности в специальной лаборатории механики грунтов и дорожных строительных материалов.

В Мурманском арктическом университете обновление. В стенах учреждения открыли лабораторию механики грунтов и дорожных строительных материалов. Новое оборудование позволит студентам кафедры строительства, энергетики и транспорта ещё ближе познакомиться со спецификой будущей работы.

Александр Челтыбашев, заведующий кафедрой строительства, энергетики, транспорта МАУ: «В первую очередь, лаборатория делалась для студентов строителей, причём для строителей в независимости от профиля подготовки. Мы старались создать достаточно универсальную лабораторию, где можно заниматься и наукой, и учебной деятельностью всем студентам по направлению «Строительство». Но кроме этого, студентам других направлений это тоже может быть интересно, потому что у них есть дисциплины, которые можно будет привязать к этой лаборатории».

Реализовать проект получилось благодаря поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а также крупнейших предприятий отрасли. К слову, таким оснащением может похвастаться не каждый вуз нашей страны.

Михаил Смыслов, главный инженер Кольского дорожного управления: «Лаборатория, которую сегодня открывали, является одной из «капелек» создания будущих инженеров, для того чтобы они изобретали, думали, стремились».

В лаборатории представлены приборы для отбора проб, исследования образцов грунта, определения характеристик прочности и деформируемости, оборудование для выхода на местность и многое другое. Всё для того, чтобы проводить комплексные испытания на соответствие требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил.

Вячеслав Кузнецов, председатель Совета директоров группы компаний «Кольское дорожное управление»: «Новые ГОСТы появляются, потому что более высокие требования предъявляются к качеству дорог. Естественно, всё зависит от материалов. А материал - это такая вещь, казалось бы, одна область и один регион, но в каждом карьере свой материал. Соответственно надо его разложить, посмотреть прочность материала, состав, много факторов, чтобы выбрать то, что надо».

Но главное, с помощью таких нововведений можно заинтересовать студентов остаться работать на объектах Заполярья.

Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы, руководитель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Такие лаборатории крайне важны. Спасибо спонсором, что пошли помогать для того, чтобы обеспечить наш регион кадрами. Ведь в хорошем деле, что нужно? Кадры, технологии и деньги. Ещё немножко нормативных актов, законов, которые бы устанавливали требования».

Примечательно, что кафедра строительства, энергетики и транспорта развивается стремительными темпами. За последние несколько лет здесь открыли три лаборатории. А в скором будущем появится ещё одна.