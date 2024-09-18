В Мурманском арктическом университете подведены первые итоги программы «МАУ. Стартап-2024»

За неделю в проекте приняли участие более 520 человек, было создано 84 стартап-команды из студентов и преподавателей Мурманского арктического университета.

Индустриальными партнёрами программы стали 10 компаний региона. Они поставили перед участниками акселератора технологические задачи для проработки. Кроме того, команды могут проявить инициативу и предложить решения собственных задач, если таковые соответствуют направлениям акселератора.

Дальнейшую поддержку успешным командам окажет инфраструктурный партнёр акселератора Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Студенты будут прорабатывать идеи под руководством бизнес-трекеров и наставников из числа преподавателей МАУ, а также представителей бизнеса.

Предзащита проектов и отсев половины команд состоится в октябре, а финальная презентация лучших идей – в декабре.

Программу реализуют в университете уже второй год подряд.